Парламентът решава за покупка на противокорабни ракети

Парламентът ще разгледа днес проект на решение за одобряване на инвестиционния разход за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси за Военноморските сили. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Проектът стъпва върху два подготвени договора с американската страна – за доставка на мобилна система за брегова отбрана и за мултифункционална система за обмен на информация. Пред депутатите министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов подчерта, че с тази покупка България ще обнови ключови отбранителни способности, ще засили приноса си към НАТО и ще прекрати критичната зависимост от руско въоръжение. Стойността на основния договор е над 205 млн. долара, а вторият възлиза на близо 3,5 млн. долара.

Преди това народните представители ще обсъдят ратификацията на споразумение между България и Италия за съвместно изграждане и използване на военни съоръжения във войскови район „Кабиле“. Моделът е сходен с този на българо-американското съоръжение на полигона „Ново село“. По думите на Запрянов италианската страна ще поеме изграждането на жилищни и офисни сгради, битови съоръжения и прилежащата инфраструктура, включително чрез свои въоръжени сили.

Първа точка в дневния ред остава второто четене на промените в Закона за киберсигурност, които не бяха разгледани миналата седмица заради провалено заседание поради липса на кворум.