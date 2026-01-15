Парламентът обсъжда студентските кредити и нови правила за отпадъците

Народното събрание ще разгледа два ключови законопроекта с пряко отражение върху образованието и екологията, както и решение за закриване на Комисията за установяване на факти, свързани с Джордж Сорос.

Работата на депутатите започва с дебат по промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Целта е студентските заеми да станат по-достъпни и социално ориентирани. Сред основните предложения са намаляване на лихвата от 7% на 3% и възможност държавата да поема задължението при раждане или осиновяване на второ дете – мярка, насочена и към насърчаване на раждаемостта. Проектът е подкрепен от Министерството на образованието и науката и от Министерството на труда и социалната политика, докато Асоциацията на банките в България изразява резерви към понижаването на лихвите.

В дневния ред е включено и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Предвижда се облекчаване на административните процедури и въвеждане на безвъзмездно предаване на строителни отпадъци от домакинствата, като всяка община трябва да осигури поне една специализирана площадка. Законопроектът въвежда и по-строги санкции за нерегламентирано управление на отпадъци и за неизпълнение на изискванията за рециклиране и разделно събиране.