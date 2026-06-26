НС окончателно прие промени в Закона за съдебната власт 

Народното събрание прие по предложение на “Прогресивна България” промени в Закона за съдебната власт, насочени към провеждане на прозрачен и безпристрастен избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Въвеждат се правила, по които ще бъдат установявани високите професионални и нравствени качества на кандидатите, съобразно изискванията за прозрачност, обективна преценка и равнопоставеност, като се отчитат тяхната професионална квалификация, практически опит, обществен авторитет и капацитет за спазване на принципите в Кодекса за етично поведение на българските съдии и респективно Етичния кодекс на българските прокурори и следователи.

Ограничава се възможността на председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор да бъдат избирани за членове на ВСС, когато са заемали тази длъжност в предходния мандат на изборните членове на Съвета. Същото ограничение се налага и за лица, които през последните две години са били определени да изпълняват функциите председател на ВАС или ВКС, или на главния прокурор за повече от шест месеца без значение дали е имало прекъсване в изпълнението на функциите. С тези ограничения се предотвратява възможността от зависимости и концентрация на влияние в новия състав на ВСС.

Директорът на Националната следствена служба вече няма да бъде и главен прокурор по разследването. Чрез освобождаването му от тези несвойствени административни задължения ще се позволи по-пълноценно организиране на НСлС.

Съставът на ВСС, чийто мандат е изтекъл повече от една година, отлага приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект до встъпване в длъжност на новоизбраните членове. Сред решенията, които се отлагат, попада назначаването, повишаването и преместването на съдии, прокурори и следователи, както и назначаването на административни ръководители в органите в съдебната власт.

Регламентира се възможност министърът на правосъдието, отделно от заинтересованите лица, да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, с което се спазва принципа за разделение на властите и се осигурява защита на обществения интерес. Жалбите срещу решенията на пленума и колегиите на ВСС се разглеждат от ВАС с изключение на актовете за назначаване, повишаване, преместване и освобождаване на магистрати и конкурсни процедури, когато се отнасят за длъжности в общите съдилища, следствието и прокуратурата, които се разглеждат от ВКС по реда на АПК.

Отваря се процедурата за номинации за главен инспектор и инспектори към Инспектората на ВСС за магистратите, чрез Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС, прокурорите от ВКП и следователите от НСлС. Изборът на новия главен инспектор и инспектори към ИВСС също ще се извърши, съобразно правила за установяване на наличието на високи професионални и нравствени качества, приемани от Народното събрание.

Със законодателните изменения се посочва изрично, че пленумът на ВСС по предложение на съответната колегия или министъра на правосъдието определя временно изпълняват функциите на председател на ВКС и ВАС, или главен прокурор при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата им.

Изборът на членове от професионалната квота на Съвета ще се извършва с хартиени бюлетини по окръжни съдилища за улеснение на магистратите. В интерес на съдебната система е максимално много магистрати да гласуват на предстоящите избори, за да се преодолее опасността от предварителни уговорки и прегрупирания в състава на ВСС.

Висшият съдебен съвет организира произвеждане на избори за членове от квотата на съдии, прокурори и следователи до 17 октомври 2026 година.

Измененията в Закона за Съдебната власт влизат в сила веднага след обнародването им в Държавен вестник.