Пловдив отново е столица на френския шансон

Снощи под тепетата официално бе даден стартът на 23-тото издание на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ“ – Пловдив 2026. Най-големият франкофонски музикален форум от този тип на Балканите отново събра млади таланти, преподаватели и почитатели на изкуството, за да отбележи по традиция Световния ден на музиката (21 юни) в духа на споделянето и междукултурния диалог.

Събитието се организира от Алианс Франсез – Пловдив с незаменимата подкрепа на Община Пловдив. Традиционен медиен партньор на фестивала е най-голямата франкофонска телевизионна мрежа TV5MONDE и нейната платформа TV5MONDEplus, благодарение на които културният форум в Пловдив присъства на световната карта на франкофонията.

Фестивалът беше официално открит от заместник-кмета по култура, археология и туризъм на Община Пловдив –Пламен Панов. От сцената беше изразена и специална признателност към основателя на „Златен ключ“ – Бернар Руо, който въпреки че отдавна не живее в България, продължава с обич да подкрепя своето дело. Сред гостите на събитието бе генералният консул на Република Турция в Пловдив Емре Манав, представители на университетската общност в града, ученици, изучаващи френски език, културни деятели, родители и други почитатели на фреските шансони.

Първата фестивална вечер премина под знака на изключителните изпълнения на млади български таланти, голяма част от които се подготвят във вокално и езиково отношение от дългогодишния партньор на събитието – „Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова.

Водещи на вечерта в духа на дългогодишната традиция бяха Теофана Брадинска – директор на Алианс Франсез в Пловдив и журналистът и ТВ Водещ – Владислав Севов.

Публиката имаше удоволствието да чуе изпълненията на:

Анна-Мария Георгиева (18 г., Пазарджик) – ученичка в Математическата гимназия, която съчетава точните науки с изкуството, представи емоционалната песен „Mon amour“ на Slimane.

Леда Христова – едно от ярките имена на „Арт Войс Център“ с множество отличия, изправи залата на крака с вечната класика „L’Hymne à l’amour“, развълнувала света и на Олимпийските игри в Париж.

Валентина Ванева (11 г., Пловдив) – носител на Почетната значка на град Пловдив за 2024 г., позната на широката публика от благотворителния формат „Като две капки вода за всяко дете“. Тя учи виолончело в НУМТИ „Добрин Петков“ и се представи блестящо с песните „Ce monde“ и „Regarde“.

Елица Рангелова (почти на 11 г.) – пианистка с мечти за театъра и киното, която потопи присъстващите в съвременния френски поп с парчето „Encore“ на Кенджи Жирак.

Деяна Биволарска (9 г.) – една изключително артистична млада изпълнителка, която изучава френски език и мечтае за световната сцена, изпълни хитa „Love Story“ на Индила.

Десислава Патазова – отличничка от СУ „Свети Патриарх Евтимий“, показа завидни езикови умения и зареди залата с енергията на емблематичната „Je veux“ на Zaz.

Александра Драганова – възпитаник на Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, направи изключително емоционално и зряло изпълнение на драматичната „Je t’aime“ на Лара Фабиан.

Ива Ичевска (21 г.) – студентка по математика и икономика в Американския университет в Благоевград, чието израстване на сцената публиката на фестивала следи от години. Тя подари на зрителите две емблематични произведения: „Ne me quitte pas“ на Жак Брел и „Une vie d’amour“ на Шарл Азнавур.

Ивана Фердова (18 г., Пазарджик) – утвърден участник в концертите на „Арт Войс Център“, която завладя сцената със съвременния хит „Dernière danse“ на Индила.

Никола Фратев (12 г.) – ученик в МГ „Академик Кирил Попов“, който съчетава вокалния си талант с 4-годишна подготовка по пиано, се представи с въздействащата песен „Voilà“ на Барбара Прави.

Кулминацията на вечерта събра всички участници заедно на сцената за групово изпълнение на легендарния френски химн на радостта – „Les Champs-Élysées“.

Фестивалната емоция продължава и днес. Организаторите канят жителите и гостите на Пловдив на голямата фестивална Галавечер, която обещава да бъде незабравим мост между джаза, френския шансон и импровизацията. Специален гост на сцената ще бъде световнопризнатият български артист Надя Тончева – вокален изпълнител, пианист, аранжор и преподавател. Тя е носител на престижното държавно отличие „Златен век“ за принос към българската култура, а през 2015 г. изнася самостоятелен концерт пред дипломати от цял свят при откриването на изложбата с тракийските съкровища в Лувъра. Нейният глас, често сравняван с този на Йълдъз Ибрахимова заради своята виртуозност и изключителен диапазон, ще бъде перлата в короната на тазгодишния фестивал.

Място и време на събитието: Дом на културата „Борис Христов“, 26 юни, 19.00 часа, вход свободен.

„Заповядайте, за да споделим заедно празника на музиката, която събира, вдъхновява и прави света по-красив! Vive la musique! Vive la francophonie!“, споделят организаторите.