Кабинетът обсъжда подготовката за президентските избори на 25 октомври

Министерският съвет ще разгледа проект на решение, свързан с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври. Това е сред основните точки в дневния ред на предстоящото заседание на правителството.

Сред останалите теми е отчетът за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първите шест месеца на 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще обсъди и План за действие за периода 2026–2030 г. към Националната стратегия за финансова грамотност на България.

В дневния ред е включен и цялостен преглед на цените на стоките и услугите, предлагани в държавните почивни бази, хотели, бунгала и къмпинги. Ще бъдат актуализирани и цените в учебни и образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни, СПА и уелнес центрове, както и в заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от органи на изпълнителната власт и държавни предприятия.

Нов план за регионалното развитие

Министрите ще обсъдят и Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026–2040 г.

Предвижда се също да бъдат разгледани процедури за отчуждаване на имоти за държавна нужда във връзка с изграждането на участъка Видин–Медковец от железопътната линия Видин–София.

На заседанието ще бъде обсъдено и постановление за предоставяне на допълнителни трансфери към бюджетите на общините. Средствата са предназначени за компенсиране на разходите на родители, които отглеждат и възпитават деца, неприети в общински детски ясли или яслени групи заради липса на свободни места. Компенсациите са за периода 1 май – 30 юни 2026 г.

Координационен съвет за Националната детска болница

В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Правителството ще разгледа и предложение за допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г. Те са свързани с подкрепа за земеделските стопани заради повишените цени на газьола и торовете на фона на кризата в Близкия изток.

Сред темите е и Програмата за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026–2028 г.

Отделна точка предвижда Министерският съвет да одобри предложение до президента за издаване на указ за награждаване на Нешка Робева с орден „Стара планина“ – първа степен.

В дневния ред са включени още въпроси, свързани с международни споразумения, отношенията на България с други държави, европейски политики и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.