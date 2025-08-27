Кабинетът обсъжда назначаването на главен секретар на МВР

Кабинетът провежда днес редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Първа точка в дневния ред е проект за решение, с което правителството ще предложи на президента издаването на указ за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. В момента Рашков изпълнява временно тази длъжност.

„Предложението се базира на професионализма на ръководството на МВР, на политическата неутралност на Мирослав Рашков и на потенциала му да ръководи структурите на министерството, стоейки далеч от политическите спорове“, коментира премиерът Росен Желязков.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов също подкрепи кандидатурата, като заяви, че под ръководството на Рашков министерството работи добре и няма основания за колебания.

Освен кадровите въпроси, правителството ще разгледа и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за дейности по национални програми.

