ГЕРБ остава първа сила, но с рекордно ниска подкрепа

При евентуални предсрочни парламентарни избори ГЕРБ запазва първото си място, но подкрепата за партията на Бойко Борисов продължава да се топи и пада до 18.1%. Това показват данните от национално социологическо проучване на „Маркет ЛИНКС“, реализирано съвместно с bTV.

Втора политическа сила остава коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 14.2% подкрепа.

„Недоверието към партиите от последната управляваща коалиция е рекордно“, коментира социологът Добромир Живков. По думите му агенцията никога досега не е регистрирала толкова устойчиво ниски нива на подкрепа за ГЕРБ в продължение на няколко месеца, което говори за дълбок проблем в обществените нагласи.

Шест партии в парламента

Според изследването в следващия парламент биха влезли шест политически формации. „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“ са практически изравнени – 9.3% за партията на Костадин Костадинов и 9.2% за формацията на Делян Пеевски, санкциониран по закона „Магнитски“.

БСП заема пето място с 5.5%, следвана плътно от МЕЧ с 5.3%. Под изборния праг от 4% остават АПС, „Величие“ и „Има такъв народ“, като най-сериозен е сривът при партията на Слави Трифонов – едва 2.4% подкрепа.

Масова колебливост сред избирателите

Близо 28% от българите все още не са решили за кого биха гласували. 10.4% заявяват, че изобщо няма да участват във вота, а 6% не подкрепят нито една политическа сила.

Около половината от нерешилите биха могли да бъдат привлечени от нов политически проект, като сред тях се наблюдават и позитивни нагласи към президента Румен Радев, посочи Живков.

Радев с най-високо доверие

Държавният глава остава политикът с най-високо обществено доверие – 44% от анкетираните му имат доверие, срещу 34% недоверие. Социологът обяснява това с ролята на президентската институция, която традиционно се ползва с по-висок авторитет от парламента и правителството.

При евентуално политическо участие на Радев обаче се очаква силна поляризация – между твърдите му симпатизанти и онези, които биха възприели проекта му като поредния опит за овладяване на властта.

Лидерите с ниско доверие

Сред партийните лидери най-сериозен срив отчита Бойко Борисов – едва 14% одобрение срещу 73% неодобрение. Така подкрепата за ГЕРБ се оказва по-висока от доверието в нейния лидер – сигнал за вътрешна ерозия, според „Маркет ЛИНКС“.

Костадин Костадинов има 15% одобрение и 66% неодобрение, Асен Василев – 14% одобрение и 69% неодобрение. Делян Пеевски остава с най-високо ниво на недоверие – 84%, при 10% доверие. Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов е с 9% доверие и 66% недоверие.

Обществено недоволство и изборни правила

Мнозинството от българите продължава да предпочита машинното гласуване, а промените в Изборния кодекс са определени като „последната голяма битка“ преди евентуален предсрочен вот, от който се очаква по-висока избирателна активност.

70% от анкетираните не одобряват посоката, в която се развива страната. Основните причини са усещането за несправедливост, съмненията за корупция и непрозрачното разпределение на публични средства – теми, които в края на годината са мобилизирали най-силно общественото недоволство.

Проучването е проведено сред 1008 пълнолетни граждани в периода 18–29 декември 2025 г. чрез пряко-лични интервюта и онлайн анкета.