Над 200 участници от цял свят в Международния конкурс за диригенти на Опера Пловдив

Фотографии: Александър Богдан Томпсън

Второто издание на Международния конкурс за диригенти на Опера Пловдив, отбеляза изключително силно международно присъствие и потвърди развитието си като значима професионална платформа за млади диригенти. В тазгодишното издание участие заявиха 204 кандидати от цял свят – осезаем ръст спрямо първото издание и показател за нарастващия интерес към конкурса, неговата значимост и стойност. Международното жури с председател маестро Диан Чобанов селектира 60 диригента, допуснати до състезателните кръгове проведени в Пловдив, от тях 16 достигнаха до втория кръг с дирижиране на симфоничен репертоар, а 8 бяха избрани за полуфинал.

Финалният етап на конкурса се състоя в рамките на концерта „Оперна гала – Пучини“, в който тримата финалисти дирижираха Оркестъра на Опера Пловдив и солисти.

Федерико Тибоне

Първа награда бе присъдена на Федерико Тибоне от Италия, който освен паричната премия ще дирижира оперна продукция на Опера Пловдив и оперна продукция в Националната опера на Астана през сезон 2026/2027. Втора награда получи Орхан Мурат Джем от Турция с възможност за дирижиране на оперна продукция и концерт на Опера Пловдив през този сезон, а трета награда бе присъдена на Кристиан Лорка от Чили, който ще дирижира концерт със Симфоничния оркестър на Пазарджик.

Орхах Мурад Джем

Бяха връчени и специални отличия – наградата на Оркестъра на Опера Пловдив беше присъдена на Федерико Тибоне, наградата на публиката получи Орхан Мурат Джем, а специалната награда на оркестъра Sinfonica Metropolitana della città di Bari /Италия/ бе връчена на Франц Гьобел от Германия.

Кристиан Лорка

Победителите бяха определени от международно жури в състав маестро Фредерик Делош от Opéra de Nice /Франция/, маестро Никола Симони, Opéra d’Avignon /Франция/, Orchestra di Padova e del Veneto и Teatro La Fenice /Италия/, маестро Григор Паликаров – главен диригент на Опера Пловдив, ръководител на Симфоничен оркестър – Пазарджик, маестро Вито Клементе от Traetta Opera Festival, Sinfonica Metropolitana della città di Bari /Италия/, и маестро Хуан Хосе Наваро – Университет в Алмерия /Испания/.

В гала концерта участваха солистите Таня Иванова, Евгения Ралчева, Борис Тасков, Божидар Божкилов, Свилен Николов, Елена Чавдарова, Мария Анастасова, Марияна Панова, Алпер Юнлутюрк и Калоян Георгиев. Концертмайстор – Божидар Бенев, водещ – Лили Бързева и гост – носителят на трета награда, награда на публиката и наградата на оркестъра на Първото издание на конкурса през 2023та – Петър Тулешков

„Международният конкурс за диригенти на Опера Пловдив се утвърждава като устойчива професионална среда за среща между млади таланти и водещи фигури в интернационалната оперна и симфонична сцена, и популяризира Опера Пловдив в съвременната музикална общност“, съобщават от културната институция.