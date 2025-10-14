Галъп: ГЕРБ увеличава преднината си, ПП–ДБ изпреварва „Възраждане“

Според проучване на социологическа агенция „Галъп интернешънъл“, ако изборите бяха проведени в началото на октомври, ГЕРБ щеше да получи най-голяма подкрепа – 27,4%, отбелязвайки ръст спрямо юли. Укрепването на позициите им се свързва с работата на правителството по важни теми като еврозоната, икономическата стабилност и Планa за възстановяване.

ДПС–Ново начало запазва второто място със 17,5%, без съществена промяна, а формацията продължава да се стабилизира след вътрешните си сътресения от по-рано през годината.

На трето място излиза коалицията ПП–ДБ с 13,9%, която бележи известно повишение спрямо предходното проучване, но все още не успява да възстанови по-широката си подкрепа. Близо до тях е „Възраждане“ с 13,4%, при които се отчита лек спад на активността.

БСП остава в стабилна, но ограничена позиция със 7,6% и не разширява влиянието си извън твърдите си поддръжници.

По-малките партии като ИТН (5,8%), МЕЧ (5,7%) и „Величие“ (4,3%) също запазват позиции. Предложението на ИТН за санкции срещу медии вероятно ще повлияе на подкрепата им, но това ще се види в следващите проучвания. АПС остава под изборната бариера с 1,2%.

Не се забелязват сериозни промени в доверието към основните политически фигури.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)

Обем на извадката: 904 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 29 септември -12 октомври юни 2025 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Изображение: Галъп интернешънъл болкан