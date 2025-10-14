МЗ предлага задължителната здравна вноска да остане същата и догодина

Министерството на здравеопазването няма да предлага увеличение на задължителната здравна вноска през следващата година. Това съобщи здравният министър Силви Кирилов в Габрово, като уточни, че няма да се повишава и потребителската такса при личните лекари поне до края на юни 2026 г., въпреки исканията на общопрактикуващите лекари. Причината е въвеждането на еврото от 1 януари, което изисква внимателен подход.

Кирилов подчерта, че таксата при личните лекари има значение като ограничителен механизъм, но нейното увеличение трябва да бъде преценено внимателно, тъй като не всички региони в страната са с равни възможности.

Министърът присъства на откриването на нова хеликоптерна площадка към областната болница в Габрово — деветата от планираните 18 в страната. Той съобщи, че скоро ще бъде доставен четвъртият медицински хеликоптер, като общо осем са договорени и се очаква всички да бъдат налични до средата на 2026 година.

Снимка: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ Габрово