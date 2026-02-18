Депутатите обсъждат по-строги мерки срещу райския газ

Парламентът ще разгледа на първо четене пет проекта за промени в Закона за здравето, става ясно от проектопрограмата за работата на депутатите тази седмица. Темата е заложена като водеща точка в дневния ред.

Здравната комисия вече е дала зелена светлина на два от законопроектите – този на Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС и предложението на Васил Пандов от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Едната инициатива предвижда по-строг контрол върху продажбата и разпространението на райски газ, с фокус върху ограничаване на достъпа на непълнолетни. Заложени са по-тежки санкции при нарушения, както и възможност за временно или окончателно затваряне на обекти, които системно не спазват правилата. Предвижда се и завишаване на глобите за родители и търговци, ако деца и младежи бъдат допускани в заведения без придружител след определените часове.

Другият законопроект цели да засили профилактиката и ранната диагностика чрез въвеждането на структуриран профилактичен календар. В него се залагат още гарантирано държавно финансиране на национални здравни програми и ясни изисквания към качеството на храната в болниците.

Останалите три предложения не са получили подкрепа в комисията. Сред тях са идеи за уеднаквяване на режима на работа на медицинските специалисти в училища и детски заведения, за въвеждане на електронни услуги в медицинската експертиза и за реформи в психиатричната помощ с по-добра защита на пациентите.

В програмата на Народното събрание са включени още промени в Закона за защита от дискриминация, които трябва да бъдат обсъдени в четвъртък. Ден по-късно депутатите се очаква да разгледат на второ четене изменения в Закона за марките и географските означения, след което ще се проведе редовният парламентарен контрол.