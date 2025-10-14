Пловдив отбелязва 100 години от рождението на художника Борис Димовски

Изложба с творби на художника Борис Димовски (1925 – 2007) ще бъде открита на 20 октомври в Къщата на Верен Стамболян в Пловдив по повод 100 години от рождението на твореца.

Творбите са част от богатата художествена колекция на Общински институт „Старинен Пловдив“. Събитието, организирано от екипа на института, ще представи и пловдивската премиера на документалния филм „Борис Димовски, несъгласният“ с продуцент „Б ПЛЮС ФИЛМ“. На нея ще присъстват сценаристът на филма Калин Николов и писателят Красимир Димовски – племенник на художника.

„Това не е просто филм за един художник, въпреки несъмнените качества на Борис Димовски. Неговите творби са болезнено-разкривено, тъжно-реалистично отражение на събитията, които е преживял. Филмът е разказ за човека, преминал достойно през времето с помощта на произведенията си. Това е опит да бъде възстановена паметта за твореца и личността – както у хората, които са съпреживявали неговите творби още от първата им поява на страниците на книги или вестници, така и у младото поколение, за което този разказ е повод и възможност да видят и разберат това време“, казват авторите на документалния филм.

Според тях в продукцията се преплитат два визуални и смислови пласта, обединени от фигурата на Борис Димовски – сложните и бурни исторически събития, през които е преминал животът му и той е отразил в своите карикатури; и развитието на културните процеси у нас от втората половина на 20. век, като творчеството му го свързва с редица от най-вълнуващите моменти. „Целта е не просто да бъде съхранен споменът за личността на Борис Димовски, но и да бъде създадено пространство за взаимодействие на творчеството му с настоящето“.

Сцени от филма са заснети в Управлението на Общински институт „Старинен Пловдив“, в което има запазени оригинални стенописи, изографисани от художника.

Продуцент на филма е „Б ПЛЮС ФИЛМ“, сценарист: Калин Николов, режисьор: Ралица Димитрова, оператор: Пламен Герасимов, звук: Мариана Вълканова, Георги Цветков. Филмът е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Столична община и със съдействието на Българската национална телевизия, Музей на хумора и сатирата – Габрово и Общински институт „Старинен Пловдив“.

Борис Димовски е майстор на акварела, графиката, карикатурата и илюстрацията. Има огромен принос към развитието на българската карикатура през втората половина на XX в. Роден е на 20 октомври 1925 г. в село Яврово. Работи като художник във вестниците „Труд“ и „Стършел“, редактор и художник е в Българската национална телевизия. Рисува на живо в предаването „Всяка неделя“. Димовски илюстрира над 200 книги за деца и възрастни, сред които сборника с епиграми и карикатури „Люти чушки“ на Радой Ралин, който предизвиква скандал през 1968 г. с илюстрираната под „Сит търбух за наука глух“ свинска опашка, в която Тодор Живков вижда собствения си подпис. Работата му е свързана и с театъра. Умира на 26 март 2007 г.

