Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи проектосъстава на бъдещото правителство пред президента Илияна Йотова, след като на 12 февруари държавният глава го определи за служебен премиер и му възложи да предложи структура на Министерския съвет.

Преди официалното обявяване на министрите Йотова подчерта, че кабинетът няма да разполага със стандартния „кредит на доверие“ от сто дни, а вероятно дори със значително по-кратък период. Тя акцентира, че подготовката на честни избори не бива да измества самата предизборна кампания.

Президентът заяви, че одобрява предложения от Гюров състав и ще подпише указ за назначаването на правителството, както и за насрочване на изборите. По традиция служебният кабинет трябва да положи клетва в Народното събрание.

Ето го пълнят списък със служебните министри:

Министър-председател – Андрей Гюров; Заместниĸ министър-председател и министър на правосъдието – Андрей Янĸулов; Заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства – Мария Недина; Заместниĸ министър-председател за честни избори – Стоил Цицелĸов; Министър на финансите – Георги Клисурсĸи; Министър на вътрешните работи – Емил Дечев; Министър на външните работи – Надежда Нейнсĸи; Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Тодорова-Бонева; Министър на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов; Министър на труда и социалната политиĸа – Хасан Адемов; Министър на отбраната – Атанас Запрянов; Министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова; Министър на образованието и науĸата – Сергей Игнатов; Министър на здравеопазването – Михаил Оĸолийсĸи; Министър на ĸултурата – Найден Тодоров; Министър на земеделието и храните – Иван Христанов; Министър на оĸолната среда и водите – Юлиян Попов; Министър на иĸономиĸата и индустрията – Ирина Щонова; Министър на енергетиĸата – Трайчо Трайĸов; Министър на елеĸтронното управление – Георги Шарков; Министър на туризма – Ирена Георгиева; Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Президентът определи като основен приоритет провеждането на честни и прозрачни избори, а Андрей Гюров заяви, че ще действа разумно и отговорно, като заложи на експерти с опит, а не на политически фигури.