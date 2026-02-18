БългарияВластНовини

Андрей Гюров представи проектосъстава на бъдещото правителство

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи проектосъстава на бъдещото правителство пред президента Илияна Йотова, след като на 12 февруари държавният глава го определи за служебен премиер и му възложи да предложи структура на Министерския съвет.

Преди официалното обявяване на министрите Йотова подчерта, че кабинетът няма да разполага със стандартния „кредит на доверие“ от сто дни, а вероятно дори със значително по-кратък период. Тя акцентира, че подготовката на честни избори не бива да измества самата предизборна кампания.

Президентът заяви, че одобрява предложения от Гюров състав и ще подпише указ за назначаването на правителството, както и за насрочване на изборите. По традиция служебният кабинет трябва да положи клетва в Народното събрание.

Ето го пълнят списък със служебните министри:

  1. Министър-председател – Андрей Гюров;
  2. Заместниĸ министър-председател и министър на правосъдието – Андрей Янĸулов;
  3. Заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства – Мария Недина;
  4. Заместниĸ министър-председател за честни избори – Стоил Цицелĸов;
  5. Министър на финансите – Георги Клисурсĸи;
  6. Министър на вътрешните работи – Емил Дечев;
  7. Министър на външните работи – Надежда Нейнсĸи;
  8. Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Тодорова-Бонева;
  9. Министър на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов;
  10. Министър на труда и социалната политиĸа – Хасан Адемов;
  11. Министър на отбраната – Атанас Запрянов;
  12. Министър на иновациите и растежа – Ирена Младенова;
  13. Министър на образованието и науĸата – Сергей Игнатов;
  14. Министър на здравеопазването – Михаил Оĸолийсĸи;
  15. Министър на ĸултурата – Найден Тодоров;
  16. Министър на земеделието и храните – Иван Христанов;
  17. Министър на оĸолната среда и водите – Юлиян Попов;
  18. Министър на иĸономиĸата и индустрията – Ирина Щонова;
  19. Министър на енергетиĸата – Трайчо Трайĸов;
  20. Министър на елеĸтронното управление – Георги Шарков;
  21. Министър на туризма – Ирена Георгиева;
  22. Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Президентът определи като основен приоритет провеждането на честни и прозрачни избори, а Андрей Гюров заяви, че ще действа разумно и отговорно, като заложи на експерти с опит, а не на политически фигури.

