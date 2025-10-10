Европейско обучение за музейни експерти от Тракийския район

Експерти от музеи и галерии в Тракийски туристически район получиха покана за включване в акредитация по проекта „Повишаване на компетенциите на професионалисти в музеите в района, за да бъдат в крак с най-новите тенденции и практики“.

На специална среща, провела се днес в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив, те обсъдиха резултатите и ползите от първия етап на проекта, както и проведеното наблюдение на реални работни места в Италия през изминалата година.

Председателят на Тракийски туристически район и заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив – Пламен Панов поздрави екипа на организацията за успешната работа с европейски проекти и подчерта тяхната ключова роля за развитието на културния и туристически сектор. Той отбеляза, че следващите участници в програмата ще имат възможност да пътуват от летище Пловдив до летище Малпенса – най-голямото летище в Северна Италия – и изрази увереност, че новата група ще се завърне с още повече впечатления и идеи за подобряване на музейната практика.

Представители на повече от 10 музеи и галерии от Пловдив, Пазарджик, Перущица, Стара Загора, община Марица и Минерални бани споделиха резултатите от изпълнението на проекта по програма „Еразъм+“. Участниците обобщиха опита, който са почерпили от своите италиански колеги и как прилагат наученото в ежедневната си работа, като планират да продължат с надграждането на тези практики.

По време на срещата беше обърнато специално внимание на процесите на дигитализация в музейната среда. Експертите отбелязаха необходимостта от намиране на баланс между традиция и иновация, така че технологиите да обогатяват преживяването, без да се губи усещането за автентичност. Акцент беше поставен и върху възпитаването на публики и работата с деца чрез съчетаване на дигитални и класически подходи – уъркшопи, образователни програми и творчески работилници. Българските музеи вече прилагат наученото, организирайки все повече събития за деца – следващото поколение пазители на културното наследство.

Сътрудничеството между участниците продължава и след приключване на мобилностите. Пример за устойчиво партньорство е обменът на групи между Регионалния етнографски музей (РЕМ) и Регионалния исторически музей (РИМ) – Пловдив, които вече реализират съвместни инициативи.

По време на срещата изпълнителният директор Радост Иванова представи и два от текущите проекта на Тракийски туристически район: „Развитие на ключови компетенции на експерти от туристическите информационни центрове в Тракийски туристически район“ по програма Еразъм+ и DETOUR по програма Единен пазар на ЕС, насочен към подпомагане на малкия и среден бизнес в региона.

Поканата за участие в новата акредитация остава отворена до 10 ноември 2025 г.

Участниците в първата мобилност насърчават всички музейни специалисти, които все още не са се включвали в подобни инициативи, да кандидатстват и да се възползват от възможностите за професионално развитие, международен обмен и вдъхновение.