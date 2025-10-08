След като Софийският районен съд обяви уволнението на Александър Морфов за незаконно, и Софийският градски съд потвърди решението. Така магистратите постановиха, че режисьорът трябва да бъде възстановен на поста главен режисьор на Народния театър „Иван Вазов“, след като бе отстранен от директора Васил Василев.

Съдът мотивира решението си с това, че длъжността на Морфов е художествено-творческа, поради което не може да му се търси дисциплинарна отговорност за отсъствия от работа в конкретни дни. Магистратите приеха още, че с публичните си изявления режисьорът е упражнил правото си на мнение и гражданска позиция, а не е уронил престижа на театъра.

Делото е част от по-широкия конфликт, започнал през 2022 г., когато в театъра беше назначена Велислава Кръстева, бивш пиар на ДПС. В знак на протест Морфов надраска кабинетите ѝ и този на директора с надписи, свързани с партията. Последва вътрешна проверка, напрежение в трупата и в крайна сметка дисциплинарното уволнение на режисьора през 2023 г.

Впоследствие Васил Василев промени Устройствения правилник на театъра и премахна позицията „главен режисьор“. Морфов бе глобен и с 1000 лв. за обида, след като нарече директора „нищожна личност“.

Уволнението му предизвика вълна от протести сред актьори и общественици, които настояха политиката да бъде държана далеч от културата. Сред подкрепящите режисьора бяха Камен Донев и Валери Йорданов.

Решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

