Прокуратурата пое пожара в Душото

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за причиняване на пожар по непредпазливост на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив
Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство това, че по непредпазливост е запалено чуждо имущество със значителна стойност, собственост на ОУ „Душо Хаджидеков“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 331 ал. 1 вр. чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Грешка при ремонт предизвикала пожара на „Душо Хаджидеков“ (ВИДЕО и СНИМКИ)
На 1 септември 2022 г., около 11,30 ч. е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив.
Целият покрив на Душото гори (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО)
На място са пристигнали екипи на ПБЗН, намиращите се хора в училището са били евакуирани. Пожарът е бил овладян и угасен. Няма пострадали лица.
Добрата новина: Пожарът в ОУ „Душо Хаджидеков“ е потушен – ВИДЕО
По досъдебното производство са извършени действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза и след нейното изготвяне ще се преценява за повдигане на обвинение по горепосочения текст.
318 коментари
Herkese merhaba, bu popüler site üyeleri adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom adresini BTK engeli yüzünden yine taşıdı. Siteye ulaşım problemi varsa çözüm burada. Güncel Casibom giriş adresi şu an paylaşıyorum Buraya Tıkla Bu link üzerinden doğrudan siteye erişebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara sunulan yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka inceleyin. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Herkese selam, Casibom sitesi üyeleri adına kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi site giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle yine taşıdı. Siteye ulaşım sorunu çekenler için çözüm burada. Son siteye erişim adresi şu an paylaşıyorum Casibom İndir Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen yatırım bonusu fırsatlarını da kaçırmayın. Lisanslı slot deneyimi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Herkese selam, bu popüler site oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini BTK engeli yüzünden yine güncelledi. Giriş sorunu varsa çözüm burada. Çalışan siteye erişim adresi şu an burada https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan hoşgeldin bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı slot deneyimi için Casibom doğru adres. Herkese bol kazançlar dilerim.
Herkese merhaba, Vaycasino kullan?c?lar? ad?na onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Malum Vaycasino adresini yine degistirdi. Giris hatas? varsa panik yapmay?n. Yeni Vay Casino giris adresi art?k asag?dad?r: Vaycasino Bonus Bu link ile dogrudan siteye erisebilirsiniz. Guvenilir casino keyfi surdurmek icin Vay Casino dogru adres. Herkese bol sans dilerim.
Herkese selam, Vay Casino kullanıcıları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini yine güncelledi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Yeni Vay Casino giriş adresi şu an burada: Vaycasino Kayıt Paylaştığım bağlantı ile doğrudan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten giriş yapabilir https://grandpashabet.in.net/#
Dostlar selam, bu site kullanıcıları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini yine değiştirdi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Yeni Vaycasino giriş linki artık burada: Vaycasino 2026 Paylaştığım bağlantı ile direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi site adresini yine değiştirdi. Erişim sorunu varsa panik yapmayın. Son Vaycasino giriş linki şu an aşağıdadır: Vaycasino Güncel Bu link üzerinden direkt siteye girebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.