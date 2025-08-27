Две момичета скочиха от движещ се влак

Две момичета на 20 и 21 години са пострадали, след като скочили от влак в района на Клисура. Сигналът за инцидента е подаден около 13:30 ч. вчера на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

По данни на полицията младите жени е трябвало да слязат на гара Клисура, но не успели да отворят вратата на вагона навреме. След като все пак я отключили, те решили да скочат, макар влакът вече да е набирал скорост.

Пострадалите са настанени в пловдивска болница. Едната от тях е с по-тежки наранявания и веднага е била транспортирана от екип на спешна помощ, а другата – в по-леко състояние – също е откарана за лечение.

По случая е уведомена Районната прокуратура в Пловдив и е образувано досъдебно производство.