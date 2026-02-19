Протест след намалена присъда по делото за убитата и натъпкана в куфар Евгения

Граждани излизат на протест в четвъртък вечер пред Съдебната палата в София след решение на Апелативния съд, с което бе намалена присъдата на Орлин Владимиров, а баща му Пламен Владимиров бе оправдан по делото за убийството на Евгения Владимирова, съобщи NOVA.

Случаят предизвика силен обществен отзвук още през 2021 г., когато 33-годишната жена изчезна и беше обявена за издирване. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.

През 2023 г. Софийският градски съд призна съпруга ѝ Орлин Владимиров за виновен за умишлено убийство и му наложи доживотен затвор. Същото наказание получи и баща му, обвинен, че е съдействал за прикриването на престъплението. Решението на втората инстанция обаче промени изхода по делото и стана повод за гражданското недоволство.