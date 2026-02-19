Гласовете на България звучат в сърцето на Пловдив на 2 март

Вечер на музика, памет и национална гордост очаква публиката на 2 март 2026 г. от 18:00 ч. в Зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив. Музикално-артистичен Форум Пловдив представя празничния камерен концерт „България – изповед в песен“ – изискано музикално преживяване, посветено изцяло на българската вокална класика.

Гласовете на България на една сцена

На сцената излизат солисти на Национална опера и балет – София, които прославят страната ни по световните сцени:

Габриела Георгиева – сопран с впечатляваща международна кариера

Гергана Русекова – мецосопран с ярко сценично присъствие

Йоланта Смолянова – пиано

Три изключителни музикални личности ще поведат публиката в емоционално пътешествие през българската музикална душевност.

Само българска музика – силна, красива и вечна

Програмата събира песни и арии от най-обичаните български композитори:

Добри Христов • Георги Златев-Черкин • Панчо Владигеров • Парашкев Хаджиев • Димитър Петков • Любомир Пипков

Това е концерт, който събира традиция, красота и национална емоция в една сцена – истинска музикална изповед към България.

Историческо място. Празнична атмосфера. Бутиково преживяване.

Вечерта обещава камерна атмосфера, близост до артистите и незабравимо преживяване за ценители и родолюбци в сърцето на Пловдив.

Специална изненада за публиката

Всеки закупил билет ще може по желание да участва в празнична томбола за 2 входни билета за Дворцов комплекс Антична вила Армира, известен като „Балканският Версай“. Печелившите ще бъдат изтеглени публично веднага след концерта.

Билети

Вход с билети:

https://grabo.bg/kontzert-0gbgu3

Организатор

Музикално-артистичен Форум Пловдив

Фейсбук събитие:

https://www.facebook.com/share/1GYyN4pPTA/