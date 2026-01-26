Златото задмина 5100 долара за унция

За първи път в историята цената на златото достигна и задмина 5100 долара за тройунция.

Среброто достигна 109 долара, продължавайки своя възход.

Търсенето на жълтия метал лети нагоре, захранвано от разтърсващите геополитически процеси и бягството на инвеститорите от традиционни активи като държавни ценни книжа и валути.

Цената вече е повече от удвоена през последните две години, като ръстът от началото на годината доближава 20%. Професионалните инвеститори увеличиха допълнително златните си позиции след масовата продажба на японски облигации, въпреки скока в техните лихви – вероятен сигнал за предстоящи фискални проблеми.

Само преди няколко дни американската инвестиционна банка „Голдман Сакс“ представи последната си прогноза за цената на златото до края на 2026 г. Очакванията в анализа са за 5400 долара за тройунция, като редица анализатори коментираха, че предвид най-скорошните развития това вече изглежда като остаряла или поне свръхконсервативна прогноза.



„Намираме се в най-големия бичи пазар от 1979 г. насам. За следващите години ще се пише във финансовата история – ще разказваме за него на наследниците си. Такава огромна стопанска и политическа промяна в света няма как да не е време на скъпоценните метали“ – коментира Макс Баклаян от Тавекс.

Промените, които Тръмп наложи в световната политика и икономика, не изглеждат временни, търсенето на злато от страна на централните банки остава солидно, а инфлационните опасности продължават да са част от средносрочния пазарен хоризонт. Идеални условия за още ценови рекорди.