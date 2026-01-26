Намаляват пенсионерите, които получават вдовишка добавка

Броят на пенсионерите, които получават т.нар. вдовишка добавка, продължава да намалява, сочат последните данни на Националния осигурителен институт. Към края на септември 2025 г. от това право са се възползвали 662 763 души, което е с над 8 хиляди по-малко спрямо същия период на предходната година.

Вдовишките добавки, регламентирани в чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване, се изплащат на преживелия съпруг или съпруга и представляват 30% от пенсията или сбора от пенсиите на починалия партньор. Данните на НОИ показват, че близо девет от всеки десет такива добавки се получават от хора, които вече са пенсионери за стаж и възраст.

Средният размер на вдовишката добавка в страната достига 221,90 лв. към края на 2024 г., при 174,20 лв. година по-рано. Статистиката отчита и ясно изразена разлика между половете – по-високите пенсии на мъжете водят до по-големи добавки за техните преживели партньори. Така жените получават средно по 230,76 лв., докато при мъжете сумата е 176,82 лв.

Паралелно с това се наблюдава ръст при добавките за чужда помощ. В края на септември 2025 г. те са изплащани на 88 500 души, спрямо 79 300 година по-рано. Около една трета от тези средства отиват при хора с инвалидни пенсии, а същият дял – при пенсионери за стаж и възраст. Значително по-малък остава броят на получателите на добавки за старост – 349 души. Както и за ветерани – 39 човека.

От 1 юли 2025 г. размерът на добавката за чужда помощ е 250,11 лв. Месечната подкрепа за ветераните и воините възлиза на 333,48 лв., а за инвалидите от войните – 166,74 лв.