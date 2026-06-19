Седем екипа гасиха с часове пожар във ферма край Асеновград

Сериозен пожар избухна в стопанска постройка в асеновградското село Боянци, като благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 30 овце, отглеждани в обекта.

Пламъците са обхванали обор, над който се намирали помещения, обитавани от хората, грижещи се за животните. Огънят е нанесъл значителни материални щети, като напълно е унищожил около 300 квадратни метра от покривната конструкция. Изгорял е и прилежащият сеновал, в който са били складирани близо 500 бали сено.

На място са работили седем екипа на пожарната от Асеновград и Пловдив. Гасенето е продължило повече от пет часа заради сложната обстановка и опасността огънят да се разпространи към съседни части на стопанството.

При инцидента няма пострадали хора. Животните са били изведени навреме и са спасени, а щетите са единствено материални.

Причините за възникването на пожара се изясняват.

Снимки: Николета Жекова TV SAT COM/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив