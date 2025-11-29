Първи сняг заваля в региона

Сняг вали по високите части на област Смолян – проходите Рожен, Превала и Пампорово, съобщават от Областно пътно управелние. В ниските части вали дъжд.

Към момента няма въведени ограничения, допълни дежурният в пътното управление. На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма, пише vesti.bg. Припомняме, че Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи в 19 области от страната, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите Смолян, Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново и Търговище предупреждението е от втора степен – оранжев код, а за още 11 области предупреждението е от първа степан – жълт код.

Тази вечер и утре сутрин (30-ти ноември 2025г) в района на Предбалкана се очакват валежи от сняг, които по прогнози ще бъдат слаби, но достатъчни да създадат зимна условия и локални затруднения по пътищата. Макар количествата да не са значителни, понижените нощни температури ще създадат условия за образуване на тънък леден слой. Висок риск от поледици се очакват в проходите, съобщава Meteo Balkans.

Снимка: Костадин Коджабашев/Meteo Balkans

