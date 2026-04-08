През първите дни на април НАП провери близо 150 хранителни магазини, пекарни и месарници

През първите дни на април фискалните инспектори от НАП са проверили близо 150 хранителни магазини, пекарни и месарници. Целта на контролните действия е да установят дали има необосновано повишение на цените и най-вече на традиционните за Великден стоки – яйца, агнешко месо и козунак. За констатираните нарушения са съставени общо 18 акта.

Наличие на необосновано повишение на цените е установено при около 8% от проверените търговски обекти, а в 17% от обектите са издавани касови бележки не отговарят на нормативните изисквания.

От октомври миналата година до момента фискалните инспектори от НАП са проверили близо 14 000 търговски обекта, сред които най-много са хранителни магазини и заведения за хранене.

За констатираните нарушения до момента инспекторите от НАП са издали близо 1100 акта и над 400 наказателни постановления на обща стойност почти 1 027 675 евро.

Масираните проверки в хранителни магазини за спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България продължават. Екипите ще изискват документи за произход на стоките, данни, свързани с доставчици, доставни и продажни цени, доставено и продадено количество, дати на доставките, обороти, разходи и други.