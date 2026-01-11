Новини

Огромно свлачище блокира пътя Смолян – Девин

11:06ч, неделя, 11 януари, 2026
Огромно свлачище блокира пътя Смолян – Девин в участъка Стойките – Широка лъка снощи. От АПИ инфомират, че обходният маршрут е Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.

Свлачището е станало късно снощи, а на място е изпратен 30-тонен багер, който да разчиства земната маса. Голямата машина е изпратена, тъй като по-малките багери не са били достатъчни за свлачището, което е в обем на 150 кубика.

