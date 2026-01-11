МБАЛ „Св. Мина“ иска нов заем до 255 хил. евро

Нов заем до 255 645 евро иска да тегли МБАЛ „Св. Мина“ за изплащане на заплатите на медицинския персонал до март тази година, предаде Радио Пловдив. Това се случва само три месеца след като Общинският съвет разреши на болницата да изтегли кредит от 4 млн. лв. за ремонт на сградата и медицинско оборудване.

Искането за нов заем до 255 645 евро е от управителя на МБАЛ „Св. Мина“ д-р Красимир Вальов, който пое болницата през ноември миналата година. Причината е лошото финансово състояние на лечебното заведение, което е заварил.

Д-р Красимир Вальов е поел дружеството с прекалено големи дефицити и сега парите не стигат за заплати на персонала.Още този месец медиците могат да останат без пари, ако не се вземат спешни мерки. През януари те трябва да получат възнагражденията си за декември.

Проблемът с изплащането на възнагражденията се е задълбочил след ръста на минималната заплата. Затова д-р Красимир Вальов иска на първата си сесия за новата година Общинският съвет да разреши тегленето на нов заем от Българската банка за развитие.

Пред Радио Пловдив д-р Вальов уточни, че няма да бъде използвана цялата сума от 255 645 евро, която е заложена като кредитна линия в документите, изпратени до общинските съветници. Изтеглени ще бъдат само толкова средства, колкото са необходими, за да се осигури нормалното функциониране на работата.

Заемът ще бъде използван основно за заплати, но ако е необходимо част от него може да отиде и за разплащане с доставчици за консумативи, лекарства, инструменти.

Новият управител на МБАЛ „Св. Мина“ уточнява, че заради малкото пациенти през лятото болницата е била принудена да разходва голяма част от средствата по заема, предоставен от Община Пловдив. От него са останали малко над 107 000 лева, което е крайно недостатъчно.