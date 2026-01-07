Облагородяват зоната от „Иван Вазов“ до Сточна гара

Централната градска зона от улица „Иван Вазов“ до ректората на Пловдивския университет ще бъде напълно облагородена. Днес бе даден старт на дейностите, които ще продължат 150 календарни дни. Ще бъдат обновени тротоарите и настилките по улиците „Цанко Дюстабанов“ и „Костаки Пеев“, ще се ремонтира пътната настилка, ще има ново осветление и алеи в площадните пространства пред ректората на ПУ и пред сградата на Техническия университет- филиал Пловдив.

„Говорим за цялата зона от Главната до Сточна гара. Проектът се реализира със средствата за текущите ремонти. От средата на годината възнамеряваме да стартираме дейностите по превръщането на улица „Иван Вазов“ в пешеходна, стига да имаме финансиране. Затова е планирано и преасфалтиране на тази част от уличната мрежа, която ще поеме трафика от „Иван Вазов“. Искаме да подобрим тази зона на града, като след това ще насочим усилия по тротоарите на самия бул. „Цар Борис III Обединител“, от Сточна гара до „Гладстон““, обясни кметът Костадин Димитров.

Той обяви началото на дейностите пред сградата на ректората на ПУ, в присъствието на ректора проф. Румен Младенов и директора на ТУ- филиал Пловдив доц. Никола Шакев. Градоначалникът посочи, че общината действа в синхрон с двата университета по облагородяване на площадните зоните около тях.

„Влязох за първи път в ректората на ПУ през 1980г. и оттогава чакам този ремонт да е случи“, обясни проф. Румен Младенов.

Началото на строителните дейности обаче свари хората от квартала неподготвени, тъй като те не бяха информирани за тях. Няколко жители на близките до ПУ кооперации, където вече се премахва паважът, не успяха да извадят автомобилите от гаражите си. Те посочиха, че информационната табела на обекта е поставена на оградата на университета буквално часове преди идването на строителните машини.

„При всеки ремонт в центъра на града има такива неудобства. Моля хората за търпение, тъй като скоро тази зона ще изглежда по напълно различен, много по-хубав начин“, каза кметът Димитров.

Заради рехабилитацията на ул. „Цанко Дюстабанов“ живущите на улицата с пропуски за паркиране могат да оставят колите си и на съседните улици.

„По време на реконструкцията 36-мата пловдивчани, които имат пропуски, могат да спират и на свободните места на улиците „Кръстьо Пастухов“, „Цар Асен“, „Г. М. Димитров“ и „Булаир“, съобщи директорът на ОП „Паркиране и репатриране“ Ненко Калакунов.

По думите му докато трае рехабилитацията на ул. „Цанко Дюстабанов“ пропуските им ще важат и за останалите 4 улици и хората няма да бъдат санкционирани, ако паркират автомобилите си там.