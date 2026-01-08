МУ-Пловдив стартира подготвителни курсове за FCE, CAE и IELTS

Департаментът по езиково и специализирано обучение при Медицински университет – Пловдив вече е тестови изпитен център за Cambridge сертификати и стартира подготвителни курсове по английски език за FCE (B2 First), CAE (C1 Advanced) и IELTS.

Обучението е с продължителност 120 учебни часа и е насочено към кандидати от академичната общност, както и към външни участници. То се провежда от екип с висока експертиза и дългогодишен университетски опит. Курсовете са с фокус върху изпитните формати, стратегии за успешно представяне и практическа работа по всички компоненти.

През годината в сградата на Департамента се организират и изпитни сесии на Британски съвет, което улеснява кандидатите при планиране и явяване на изпит.

„Университетът затвърждава своята лидерска позиция в езиковото обучение и показва социалната си ангажираност, предоставяйки услугата и за външни потребители“, заяви неговият директор доц. Димитър Мирчев.

За повече информация и записване:

Марина Костова – тел. 032 200 942