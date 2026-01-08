Възрастен мъж загина след побой край автобусна спирка

Тежко престъпление разтърси крумовградското село Горна Кула. В ранните часове на вчерашния ден там е бил убит възрастен мъж, а предполагаемият извършител вече е задържан от полицията.

По информация на разследващите нападението е станало в близост до автобусна спирка. 86-годишният жител на селото е бил жестоко пребит, като е получил множество удари в областта на главата и тялото. Мъжът е починал на място, а тялото му е откарано в болницата в Кърджали за извършване на съдебномедицинска експертиза.

В резултат на бързите действия на служители от Районното управление в Крумовград е установен 29-годишен местен жител, за когото има данни за съпричастност към престъплението. Той е задържан за срок до 24 часа.

На мястото на инцидента е извършен оглед от дежурна оперативна група, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Кърджали, като се изясняват мотивите и всички обстоятелства около убийството.