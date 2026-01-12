БългарияНовини

Млада жена е в тежко състояние след ПТП

16:41ч, понеделник, 12 януари, 2026
Линейка

Млада жена е в тежко състояние след пътно произшествие край Перущица. Сигналът за преобърнал се в крайпътен имот лек автомобил „Ситроен“ е получен около 22.30 ч. снощи в РУ-Стамболийски. От екип на спешна медицинска помощ в болница с опасност за живота е транспортирана 24-годишната водачка, пътувала сама в колата. Взета й е кръвна проба за химичен анализ.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват от служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“. Води се досъдебно производство.

