Гърция ще подсили противовъздушната отбрана на България

Батарея „Пейтриът“ ще бъде разположена в Северна Гърция

Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от ANA-MPA.

По думите му помощта ще бъде предоставена след разговор с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов. Искането от българска страна е било отправено вчера.

По решение на Правителствения съвет по външни работи и отбрана на Гърция в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена батарея от системата MIM-104 Patriot. Тя ще осигурява противоракетна защита за значителна част от територията на България.

Изтребители и офицери за координация със София

Като допълнителна мярка ще бъде разположена и двойка изтребители на летище в Северна Гърция. Основната им задача ще бъде да подпомагат защитата на българското въздушно пространство.

Също така двама висши офицери от гръцките военновъздушни сили ще бъдат командировани в София, където ще координират действията с българското военно командване.

Посещение на Дендиас в София

През следващата седмица Никос Дендиас ще посети София по покана на своя български колега Атанас Запрянов.

Гръцкият министър увери, че предоставянето на тази помощ за противовъздушната отбрана на България – член на НАТО и Европейски съюз – няма да отслаби по никакъв начин собствената противоракетна защита на Гърция.

Възможно допълнително усилване чрез НАТО

Вчера Атанас Запрянов съобщи след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано заради ситуацията в Близкия изток, че България може да поиска допълнително усилване на противовъздушната си отбрана, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост.