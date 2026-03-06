РИОСВ – Пловдив извърши над 200 проверки за два месеца

Над 200 проверки и близо 13 000 евро санкции

През януари и февруари 2026 г. експертите на РИОСВ – Пловдив са извършили 206 проверки на 169 обекта на територията на инспекцията. В рамките на контролната дейност са издадени 41 предписания за отстраняване на установени нарушения.

За административни нарушения по Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 12 акта. Директорът на инспекцията е издал и 13 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби на обща стойност близо 13 000 евро.

За същия период са постъпили 40 сигнала и 60 жалби от граждани и организации, които са разгледани своевременно. С цел прозрачност и обществен достъп до информация на сайта на инспекцията са публикувани 606 документа.

Нарушения основно при дейности с отпадъци

Най-голям е делът на контрола по фактор „отпадъци“. Проверяващите са установили редица нарушения, свързани с нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, липса на необходимата отчетност и извършване на дейности по събиране и транспортиране без нужните разрешителни.

Нарушения са констатирани при дружества в Пловдив и Първомай, както и при оператор, извършвал дейности по събиране и транспортиране на отпадъци без правно основание. Установено е и неизпълнение на задължения от страна на местна власт, свързани с липса на мерки срещу изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места.

Проверки на автоморги и замърсени терени

Екоинспекцията е осъществила засилен контрол и върху площадките за приемане, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. При съвместна акция с органите на Министерство на вътрешните работи са проверени всички 35 автоморги на територията на инспекцията.

По подадени сигнали са извършени проверки на терени в Баня, в землището на Цалапица и на изхода на Карлово, където е установено нерегламентирано замърсяване. На общините са дадени предписания за почистване, а при последващ контрол е установено, че замърсените терени вече са приведени в изрядно състояние.

Друг подобен случай е установен по поречието на Стара река в община Кричим, където експерти са открили замърсяване със смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и странични животински продукти. Предприети са действия за организиране на почистването.

Нарушения, свързани с въздуха и водите

По компонент „въздух“ е установено нарушение при предприятие за производство на хидравлични цилиндри в Белащица, свързано с неизпълнение на изискванията за регистрация на инсталация за нанасяне на покрития.

Проверка е констатирала и неизпълнение на задължително предписание при обект за съхранение на мокросолени кожи в Асеновград, както и нарушение на европейските правила при използването на флуорсъдържащи парникови газове при обслужване на хладилно оборудване.

По компонент „води“ нарушения са установени при производствени обекти в Съединение и Катуница. Те са свързани с превишаване на емисионни ограничения и неизпълнение на условията в издадени разрешителни за заустване.

Акцент върху превенцията

От РИОСВ – Пловдив заявяват, че ще продължат със строг и последователен контрол, насочен към предотвратяване на нерегламентирани дейности с отпадъци, ограничаване на замърсяванията и защита на правото на гражданите на чиста и здравословна околна среда.