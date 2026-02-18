ЕС разследва Shein заради секс кукли, наподобяващи деца

Европейският съюз официално стартира разследване срещу онлайн търговеца Shein, след като френски регулатори са открили в платформата обяви за секс кукли, наподобяващи деца, става ясно от сайта на Европейската комисия. Проверката ще установи дали механизмите на компанията за ограничаване на незаконни продукти отговарят на изискванията на Закона за цифровите услуги (DSA).

Европейската комисия ще анализира и доколко прозрачни са системите за препоръки на съдържание в сайта, както и сигналите за т.нар. „пристрастяващ дизайн“. Сред притесненията са програми с игрови елементи, които дават точки и награди на потребителите и могат да насърчават по-често пазаруване.

Ако бъдат установени нарушения, санкциите могат да достигнат до 6% от годишните глобални приходи на компанията. При отчетени около 37 млрд. долара за 2024 г., това би означавало потенциална глоба от приблизително 2,2 млрд. долара.

От Shein заявиха, че през последните месеци са инвестирали сериозно в подобряване на съответствието с европейските правила. По думите на компанията са усъвършенствани инструментите за откриване на рискови продукти и са въведени допълнителни предпазни мерки при артикули с възрастови ограничения.