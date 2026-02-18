Законът става по-строг към посегателствата над непълнолетни

Народното събрание прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които децата на 15 и 16 години ще получат същата правна защита при сексуални престъпления като тези под 14-годишна възраст. Законопроектът, внесен от депутати от „ДПС-Ново начало“, бе одобрен със 141 гласа „за“, без нито един „против“ и с 27 „въздържал се“, като гласуването премина без дебат.

От името на вносителите Хамид Хамид обясни, че предложенията променят досегашното разделение между малолетни и непълнолетни, като разширяват обхвата на текстовете в глава „Разврат“. Така към групата на защитените до 14 години ще бъдат включени и децата на 15 и 16 години. По думите му те са „също толкова деца“, а темата е особено актуална на фона на тежки престъпления като случая край хижа „Петрохан“ и връх Околчица, където сред жертвите има и 15-годишен.

В мотивите към законопроекта се посочва, че редица държави вече са въвели по-строги наказания и специална защита за непълнолетните при сексуални престъпления. Според вносителите действащият Наказателен кодекс приема 14-годишните като способни да осъзнават напълно последиците от действията си, което налага увеличаване на възрастовата граница до 16 години.

Като пример се посочва, че в момента за блудство с дете под 14 години се предвижда лишаване от свобода от една до шест години. С предложените изменения същите санкции ще важат и при посегателства срещу деца до 16-годишна възраст.

Промените бяха подкрепени от депутати от почти всички парламентарни групи. Единствено „Възраждане“ се въздържа, както и трима народни представители от „БСП-Обединена левица“, докато двама от формацията гласуваха „за“.