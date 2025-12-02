Хиляди граждани излязоха в столицата вчера на най-мащабния протест от години насам, който протичаше спокойно – до един момент. Рязко се промени обстановката след появата на маскирани, облечени в черно провокатори. Когато протестът стигна Софийския университет и се запъти към централата на „ДПС – Ново начало“, токът в цялата централна част на града спря. Изгаснаха светофарите и уличното осветление. Причината се оказа пожар в подстанция и дори официалната позиция говори за възможен саботаж. Веднага щом настана мрак, започнаха бомбичките и димките.

Протестът в София отново обедини хиляди

„Това не са протестиращи, не е редно да ги отъждествяват с хората, които излязоха мирно да покажат своето недоволство. Това са платени провокатори“, коментират софиянци в социалните групи.

„Всеки, който е бил в центъра по време на дербито Левски – ЦСКА, може да разпознае, че това са агитките на София – запад. Всички знаем, че хората срещу които се протестира работят с агитките. Просто е обидно, че за пореден път се опитват да ни пробутват този номер“, пишат още те.

Ескалация на напрежението на протеста в София

Впечатление направи и поведението на жандармерията, която остана пасивна, докато агресивна група замерваше с предмети, палеше контейнери и вандалстваше.

Депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев отправи критики към МВР и управляващата коалиция. В изявление пред Нова телевизия той заяви, че полицията е била „умишлено изтеглена“, което е дало възможност на провокатори да предизвикат сблъсъци и да се стигне до напрежение пред централата на „ДПС – Ново начало“.

„Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено провокаторите не бяха профилактирани. Целта беше да се опорочи най-големият протест за последните 35 години“, заяви той.

Кметът на София Васил Терзиев също отбеляза неодобрението си към поведението на полицията.

„МВР не се справи с гарантирането на реда. Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор.“

В социалните мрежи софиянци масово изразяват гнева си от познатата постановка.

„Бяхме от първите пред централата на ДПС, нямаше никакви полицаи. Случайност? Спряха цялото осветление чак до Орлов мост, случайност? ЗА КАКВО БЯХА ТИЯ КПП-та??? Евтини свински номера. НИКОЙ НЕ ИМ СЕ ВРЪЗВА ВЕЧЕ!“

„20 келешчета чупят в продължение на 15–20 минути и полицията ги гледа безучастно. Има кадри, които доказват, че МВР не правеше нищо и търпеливо изчака тоталното разрушаване на офис на ГЕРБ.“

„Купените телевизии започнаха предаване след провокациите – преди това явно не трябваше да показват какво се случва в София! Сценарият е същият като от 2013 г., защо ли?“

А тази сутрин в София продължава огледът на щетите след безредиците. Повредени са елементи от градската инфраструктура и средата, има нанесени поражения по трамваи от градския транспорт, както и множество унищожени контейнери за отпадъци.

„Нанесени са вреди както по инфраструктурата, така и по контейнерите и трамваите. Бяха изваждани павета и тротоарни плочки. Почистващата фирма положи сериозни усилия, за да се справи, и в момента районът е изчистен. По информация на фирмата, отговаряща за разделното събиране на отпадъци, 12 контейнера са изгорели. Днес ще бъдат прибрани и подменени“, съобщи тази сутрин инж. Николай Неделков от Столичния инспекторат.

По думите му през днешния ден ще бъде извършена оценка на материалните щети и ще бъде уточнен техният общ размер.