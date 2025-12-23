Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ застана зад д-р Ангел Ставрев

Организацията подкрепи един от създателите на „Селена“ в странната афера в болницата

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ излезе със своя специална позиция, за да подкрепи д-р Ангел Ставрев в странните събития, които се случват в частната АГ болница „Селена“. Припомняме, че в аферата става въпрос за обвинение в кражба на пари от касата на служебния кабинет на д-р Ставрев, като за това дори бе задържан собственикът на лечебното заведение Николай Йорданов.

Аферата „Селена“- все по-странна и с много въпросителни

През уикенда Районният съд пусна под парична гаранция от 100 хиляди лева бизнесмена. Николай Йорданов коментира, че има опит да му бъде откраднат бизнесът и поради тази причина е бил задържан.

Кой е Николай Йорданов – задържаният собственик на „Селена“

Припомняме още, че аферата в най-голямата АГ болница в Южна България е градска тема номер 1 през последната седмица.

Ето как от сдружение „Бизнесът за Пловдив“ взеха позиция в защита на д-р Ставрев, който е дългогодишен негов член. Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ изразява своята категорична и недвусмислена подкрепа към д-р Ангел Ставрев – дългогодишен член на Сдружението, уважаван специалист, обществено значима личност и създател на изключително важна медицинска структура за Пловдив и региона.

Д-р Ставрев е човек, който повече от три десетилетия посвещава професионалния си живот на грижата за здравето, живота и надеждата на хиляди семейства. Под негово ръководство е създадена болница, която е символ на сигурност, медицина на високо ниво и човешко отношение. Това наследство е част от облика и достойнството на Пловдив – град с традиции в медицината, културата и предприемаческия дух.

В контекста на развиващия се публичен казус около УСБАЛАГ „Селена“ и обвиненията по отношение на д-р Ставрев, Сдружението счита за важно да подчертае фундаменталните правни и морални принципи, върху които се гради демократичното общество: презумпцията за невинност, уважението към човешкото достойнство и правото на справедливо и безпристрастно разглеждане на всеки случай.

Д-р Ставрев има пълното право да защити своята професионална чест и своя обществен авторитет, да бъде изслушан и оценяван единствено на основата на факти и доказателства, а не на предположения. Това право е негова институционална и човешка защита. Убедени сме, че ясното установяване на фактите ще бъде от полза за всички – за обществото, за медицинската система и за самата истина.

Уставът на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ ни задължава да подкрепяме личности с доказан обществен принос, да защитаваме техния професионален интегритет и да отстояваме ценности като морал, почтеност и обществена отговорност. В лицето на д-р Ставрев виждаме именно тези ценности – устойчивост, длъжностно чувство и уважение към хората, на които служи.

Считаме, че името и делото на д-р Ангел Ставрев заслужават същото уважение и достойнство, каквито той е давал на пациентите си и на професията. Подкрепяме го не само като член на нашата общност, но и като човек, който е създал реална стойност за Пловдив – медицинска, човешка и икономическа.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ застава зад д-р Ангел Ставрев до окончателното изясняване на случая по установения от закона ред. Ние вярваме, че фактите ще говорят сами за себе си и че справедливостта ще бъде постигната чрез професионално разследване и обективно решение.

Вярваме също така, че уважението към обществения принос на д-р Ставрев е важна част от уважението към града, към неговите лекари и към всички, които изграждат бъдещето на Пловдив.