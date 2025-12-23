Миграция в рамките на Европа: да останеш или да заминеш?

Автор: Таня Балабанова

Участници:

Ивелина Дагсволд – моден дизайнер и предприемач в Норвегия

Александър Нуцов от БЕСКО (Българска предприемаческа асоциация)

Алесандро Розина, професор по демография и социална статистика във Факултета по икономика на Католическия университет в Милано, където ръководи Центъра за приложна статистика в бизнеса и икономиката (продукция на Radio 24)

Изабел Фортан-Димитрова – актриса и режисьор от Германия, която живее в България

В епизода се преплитат лични истории и гледни точки на различни поколения. Чрез своите автентични разкази за мотивацията, адаптацията и възможностите, които разкрива Старият континент, участниците говорят за свободното движение в рамките на Европа. Те споделят личния си опит, както и надеждите, изпитанията и компромисите, които съпътстват този път.

Ивелина Дагсволд напуска България преди 24 години. По онова време работи като журналист в обществена медия, но иска да опознае света. Тогава все още България не е член на ЕС и възможностите за свободно движение са далеч по-ограничени. Ивелина Дагсволд разказва, че е мечтател и авантюрист, а Норвегия е екстремна държава и школа за хора, които искат да изпитат своя характер и какво могат да постигнат в живота си. Там завършва моден дизайн, а днес е популярен дизайнер и предприемач.

Александър Нуцов от предприемаческата организация БЕСКО завършва магистратура по международна политика и изследвания на мира в университета в Тюбинген. Заминава с ясната цел да приложи натрупаните знания в родината. Престоят в Германия му открива широки професионални възможности, ценен опит и нови приятелства с хора от цял свят.

Пред италианското Radio 24 проф. Алесандро Розина от Католическия университет в Милано коментира, че причините, които подтикват все повече младежи да напускат страната, не се свеждат само до възможността за кариера и доходи, макар да са важни. Той изтъква липсата на среда, която да отговаря на техните очаквания. На този фон възрастното население на Италия продължава да расте, като през следващите 10 години над 6 милиона работници ще се пенсионират, а няма достатъчно млади, които да ги заменят.

Изабел Фортан–Димитрова е актриса и режисьор от Германия, която от три години живее със семейството си в Стара Загора. Като чужденка тя признава, че няма възможност за изява на българска сцена, поради което работи основно в Швейцария и Германия. Въпреки това се чувства уютно в България и харесва българите.

Подкастите от поредицата „Европа утре“ са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Под тепето.