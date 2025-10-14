Театър „София“ гостува в Пловдив с комедията „Развратникът“

Участват актьорите Ириней Константинов, Лилия Маравиля, Петя Силянова, Йоанна – Изабелла Върбанова, Симона Халачева/ Елеонора Иванова, Стефан Кондров

Комедията „Развратникът“ от Ерик – Еманюел Шмит под режисурата на Стоян Радев ще се играе в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив на 3 ноември, от 19.30 часа.

Участват актьорите Ириней Константинов, Лилия Маравиля, Петя Силянова, Йоанна – Изабелла Върбанова, Симона Халачева/ Елеонора Иванова, Стефан Кондров. Пиесата е в афиша на Театър „София“ и вече повече от 6 години се играе с успех на софийската сцена и в страната. Критиците я определят като една интелигентна постановка, наситена с много философия, поднесена по лек, приятен и хумористичен начин.

Преводът е на Снежина Русинова-Здравкова, сценограф е Никола Тороманов, костюмограф е Елис Вели. Композитор на спектакъла е Виктор Стоянов, фотограф-плакат – Павел Червенков, фотограф-спектакъл -Стефан Н. Щерев, Виктория Сиракова, Иван Дончев.

Това е философска и много човешка комедия, която поставя въпроси за морала, свободата, любовта и преходността на обещанията.

Действието се развива в рамките на един ден от живота на знаменития френски философ от епохата на Просвещението Дени Дидро. Точно в този ден Дидро трябва спешно да напише статия за морала за неговата „Енциклопедия“, но е изправен пред „чувствен шантаж“. Около него се струпват няколко красиви и изкушаващи жени, всяка с различни намерения, които непрекъснато променят възгледите му по темата, подлагат на изкушение разума и чувствата му и го карат да преосмисли какво всъщност е моралът в един преходен свят.

Пиесата е вдъхновена от исторически факт, в който художничка рисува портрет на Дидро, карайки го да се съблече гол.

Билети се продават на каса „МаскАрт“ в Дома на културата „Борис Христов“.