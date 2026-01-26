Спектакълът „Отново в джаза“ идва в Пловдив

Михаил Йосифов, Елия Тодорова и Николай Николов със специален спектакъл за 14 февруари в града под тепетата

Забравете клишетата за 14 февруари. Тази година Пловдив избира да празнува любовта не с думи, а с импровизация, стил и онази особена свобода, която само джазът притежава.

На 14 февруари 2026 г. от 19:00 ч. Домът на културата „Борис Христов“ ще се превърне в декор за едно необикновено събитие. „Отново в джаза“ не е просто концерт, а дързък спектакъл-изповед, в който музикантите захвърлят партитурите, за да разкажат своите лични истории чрез езика на театъра.

Спектакълът ни потапя в ежедневието на бенда на Розалия Ставрева. През смях, лека меланхолия и доза самоирония, артистите разкриват какво е да преследваш „недостижимото“ в свят на компромиси. Това е разказ за приятелството, фалшивите илюзии и онзи момент, в който музиката се превръща в единственото спасение.

За да бъде магията пълна, на сцената излизат утвърдени имена, които гарантират музикално преживяване от световна класа:

Елия Тодорова: Гласът на Пловдив, чийто кадифен тембър е идеалният спътник за една романтична вечер.

Михаил Йосифов: Един от най-добрите тромпетисти на България, чието присъствие на сцената винаги носи експлозия от енергия и виртуозност.

Николай Николов: Актьорът, който ще ни преведе през емоционалния лабиринт на историята.

Бенд на живо: На сцената ще блеснат талантите на Гален Николов, Красимир Зафиров, Ивайло Манев, Михаил Тодоров, Даниеле Феббо, Валентин Атанасов и Симеон Божилов.

Творчески екип: Визията е дело на режисьора Станислава Ризова, а ритъмът и движението са поверени на хореографа Моника Макавеева.

Вечерта няма да приключи с аплодисментите. Празникът продължава и след завесата.

С любезното съдействие на Община Пловдив, гостите са поканени на ексклузивен коктейл във фоайето. В непринудена атмосфера ще можете да се срещнете лично с артистите, да споделите емоцията и да се насладите на още живи изпълнения на любими джаз стандарти.

Подарете си Свети Валентин с класа – по пловдивски!

Билети на каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред община Пловдив, както и в цялата мрежа на Ивентим и онлайн.