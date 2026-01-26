17-годишно момиче е пребито от друга тийнейджърка

Случай на жестоко насилие между ученички в Благоевград предизвика вълна от възмущение, след като видео от побоя се появи в социалните мрежи.

Инцидентът е от 19 януари и се е случил пред търговски център. По разказ на майката на пострадалото момиче, дъщеря ѝ е била извикана навън и нападната с удари с юмруци и коляно в главата. На записа се чуват и заплахи.

„Детето ми вече се страхува да излиза. Белезите ще минат, но травмата остава“, казва майката.

Тя твърди, че тормозът не е изолиран случай, а продължава от месеци – с обиди, унижения и предишни удари. Двете момичета са от едно училище, но на различна възраст – 17 и 15 години. Причината за конфликта, според семейството, е момче.

Случаят е предаден на полицията и прокуратурата. По информация на близките, агресивната ученичка е създавала проблеми и преди, а предстои да бъде преместена.