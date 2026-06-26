Пръскат срещу вредители в шестте района на Пловдив през юли

Обработката срещу вредители в Пловдив продължава и през юли. При благоприятни метеорологични условия, в периода от 29-и юни до 17-и юли ще се извършат регулярни растителнозащитни, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни обработки на територията на шестте административни района, съобщават от ОП „Дезинфекционна станция“.

Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21 до 04.30 ч. по следния график:

ДЕЗИНСЕКЦИЯ:

Ще се обработва декоративната и храстова растителност срещу възрастни форми на комари:

· 29-и и 30-и юни – р-н „Централен“, гробищни паркове и парк „Отдих и култура“.

· 01-ви и 2-ри юли – р-н „Северен“.

· 03-ти юли – кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“.

· 06-и и 7-и юли – р-н „Южен“.

· 08-и, 9-и и 10-и юли – р-н „Западен“.

· 13-и юли – брегова зона р. Марица.

· 14-и и 15-и юли – р-н „Тракия“.

· 16-и и 17-и юли – р-н „Източен“.

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ:

Ще се обработват тревните площи срещу акари/кърлежи:

1-ви и 2-ри юли – обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

3-ти юли – декоративна дървесна растителност

Специализираните екипи ще използват препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

„Отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат пόлета на пчелите в указания по-горе период“, съветват от ОП „Дезинфекционна станция“.

Директна връзка със специализираното ОП „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg