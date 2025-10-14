Първата и единствена група за синхронно пеене и танци с жестов превод „Жестим“ празнува 30 години в Пловдив

Популярната и уникална Група за синхронно пеене и танци „Жестим“ чества 30 години от своето създаване. Три десетилетия, през които музиката, движението и езикът на ръцете обединяват различни хора и съдби.

„Жестим“ е създадена като първа по рода си група за синхронно пеене и танци с жестов превод, която прави музиката достъпна за всички хора с увреден слух и интерпретирана по уникален начин за хора без слухови проблеми. В продължение на 30 години формацията доказва, че изкуството няма граници, а езикът на ръцете е универсален символ на любов и разбиране.

Тържественото събитие под надслов „Когато ръцете говорят“ ще е на 15 октомври 2025, от 19:00 часа в Държавен Куклен театър – Пловдив.

Гостите ще се насладят на специална юбилейна програма, включваща музикално-танцови изпълнения, видеоспомени, срещи с членове на групата, както и признания към хората, които са допринесли за развитието на „Жестим“ през годините. Това ще е едно вълнуващо пътешествие през историята, творчеството и духа на „Жестим“.

Входът е с безплатни покани! Заявка за безплатни покани на тел.: 0889 911 281

Групата за синхронно пеене и танци „Жестим“ е формирана от младежи с увреден слух (глухи и слабочуващи), които интерпретират текстовете и емоционалността на песни (български и чужди) с мимика и жест (жестов език), танц и ритмика.

Тя е първата и единствена по рода си група в България, която съчетава музика, жестов език и театрално изкуство, като прави музиката разбираема и достъпна за глухите хора, а изпълненията им са интересни и за чуващите.

Основана е през 1996 г. от Мария Атанасова, учителка по български език в специалното училище за деца с увреден слух в София, с цел да даде възможност на децата да се докоснат до изкуството и да развият артистичния си потенциал.

Сътрудничи си с много известни български изпълнители и артисти като Йорданка Христова, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Росица Кирилова, Етиен Леви, Деси Добрева, Искра Радева и други.

Има множество участия в концерти и фестивали както в България, така и в чужбина (Полша, Франция, Москва, Словакия, Канада).

Част от нейните изпълнители са завършили НАТФИЗ и намират творческа реализация в създадения театър „Мим-Арт“, който е единственият театър в България с професионални актьори с увреден слух.

Получава Диплом за принос в българската култура от Министерството на културата.

Групата се е превърнала в символ на артистичност, толерантност и сила на духа, доказвайки, че изкуството няма граници.