Кой е носителят на Голямата награда от XV Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ ще стане ясно тази събота – 11 октомври, по време на церемонията по награждаване в Пловдив. Съгласно Статута на конкурса на победителите се връчват: Голяма награда на Община Пловдив – грамота и парична награда, в размер на 2000 лв.; две поощрителни награди на Община Пловдив, всяка от които включваща грамота и парична награда в размер на по 500 лв. и Поощрителни награди на съорганизаторите – БНР Радио Пловдив, ПУ „П.Хилендарски“ и Тони Симидчиева, председател на Регионална занаятчийска камара – Пловдив.

Обявяването на победителите и награждаването се извършва традиционно в навечерието на деня на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, а церемонията се превръща в празник за любителите на поезията. Тази година това ще се случи на 11 октомври в 18.30 часа в уютната обстановка на „Комеди клуб“ ( в сградата на ДК „Борис Христов“, ул. Гладстон № 15). Входът е свободен!

Според утвърдения статут, Конкурсът е за издадена поетична книга на автори на възраст до 35 години, като темата е свободна. Всеки участник може да представи само по една поетична книга, издадена преди датата на обявяване на конкурса. Тази година за XV Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ постъпиха 21 поетични книги. Комисията, натоварена със задачата да ги оцени бе в състав: Недялко Славов – председател и членове – Росен Карамфилов и Димана Йорданова. Организатор на поетичния конкурс на името на обичания, незабравим, талантлив български поет е Община Пловдив и партньори. Медиен партньор на конкурса е БНР Радио Пловдив.

Добромир Тонев

Поетът Добромир Тонев (1955–2001) е емблематична фигура, особено свързана с Пловдив, където живее и работи дълги години. Макар и роден в Ямбол, завършва висшето си образование и работи над 20 години в Пловдив като редактор в издателство „Христо Г. Данов“, превръщайки се в един от най-емблематичните поети на града. Ръководи литературен клуб „Гео Милев“ и основава/ръководи Националната младежка поетична академия в Пловдив, която носи неговото име. Печели множество награди за поезия, включително Национална награда за дебют за първата си стихосбирка „Белег от подкова“ (1979). Творчеството му е превеждано на десетки езици (руски, полски, английски, унгарски, немски и др.). Националният поетически конкурс „Добромир Тонев“ е учреден през 2010 г. в негова памет от Община Пловдив и Поетическа академия „Добромир Тонев“. Провежда се ежегодно за поетични творби на творци до 45-годишна възраст, а след промяна на статута – за поетични книги на творци до 35 години и с увеличен награден фонд.