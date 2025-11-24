Катерина Василева в Литературен салон Spirt & Spirit

Литературният фестивал „Пловдив чете“, Литературен салон Spirt & Spirit, издателство „Жанет 45“ и клуб „Петното на Роршах“ канят пловдивската публика на специална литературна вечер, посветена на един от най-ярките нови гласове в съвременната българска поезия – Катерина Василева. Събитието ще се проведе на 25 ноември от 19:00 ч. в пространството на „Петното на Роршах“, а разговорът с авторката ще бъде воден от Ина Иванова.

Катерина Василева е лауреат на ХLI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – Стара Загора. Нейната дебютна стихосбирка „Земята на големите грешки“ излезе наскоро, именно като част от една от най-влиятелните литературни награди за поезия.

Литературен салон Spirt & Spirit с радост си партнира с конкурса за поезия „Веселин Ханчев“ и ежегодно представяме носителите на Златното яйце – млади поети с вече изграден поетичен глас.

В рамките на инициативата Ден на четенето в България и Read For Real Катерина Василева ще бъде гост на библиотеката на Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Пловдив за среща с младежи.

АРХЕОЛОЗИ

Ние сме археолози.

Изравяме

статуите от съветския паметник,

останките от мавзолея,

труповете на горяните,

багажите по покривите на колите през май 89-та,

спестяванията, изядени от хидрата на хиперинфлацията,

спринцовките, отровени от наркотици,

размазаните мозъци на мутри

пред очите на децата ни,

пионерските връзки,

лексиконите на майките,

пушките на бащите в казармите.

Изравяме ги и ги слагаме пред себе си,

за да започнем да се караме за тях.

Ние сме археолози, това работим –

копаем, спорим, копаем, спорим.

Още чакаме някой да ни научи

на какъв език да говорим с миналото.

Поезията на Катерина Василева не прави компромиси нито с личната, нито с обществената съвест, гласът ѝ е отчетливо силен и безпокоен. Човекът в тези стихотворения приема участта да бъде „фуния за световната болка“ и помни, че децата, също като таралежите, се раждат без бодли. Въпреки това авторката търпеливо отглежда увереността, че семената на надеждата и обичта са засети в нас. И ще покълнат. „Земята на големите грешки“ е от онези запомнящи се дебютни книги, които оставят следа в литературната ни памет.

– Ина Иванова