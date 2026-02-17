Катерина Хапсали представя романа „Индрише“ в Пловдив

Писателката Катерина Хапсали ще се срещне с пловдивските читатели, за да представи най-новия си роман „Индрише“. Събитието ще се проведе на 21 февруари от 16:00 часа в книжарница ORANGE на ул. „Княз Александър I“ 31.

Новата книга на авторката разгръща многопластов разказ, изграден от единайсет различни гледни точки. Всеки от героите носи своята лична история, а заедно те оформят картина за търсенето на смисъл, за липсите, които хората се опитват да запълнят, и за стремежа да съхранят най-важното в живота си.

В центъра на сюжета е Капитан Беноа – успял мъж с любопитно минало, който кани свои съученици в имението си с на пръв поглед сантименталната идея да си спомнят младостта, докато приготвят сладко от смокини. Срещата обаче поема в неочаквана посока и разкрива сложни отношения, тайни и силни емоции.

„Индрише“ е едновременно разказ за приятелството и предателството, за прекършените мечти и надеждата, както и за любовта и най-тъмните човешки страсти. Романът поставя акцент върху крехкия баланс между миналото и настоящето и върху опитите ни да подредим „пъзела“ на собствения си живот.

Катерина Хапсали е добре позната на българската публика с книгите „Гръцко кафе“ и „Сливовиц“, както и със сборниците „Хора“ и „Вкусни разкази“ и поетичната книга „През девет планини“. За „Гръцко кафе“ тя получава награда „Перото“ в категория „Проза“ и отличието „Цветето на Хеликон“.

Срещата в Пловдив ще даде възможност на читателите да разговарят с авторката за новия ѝ роман и да се потопят в неговата атмосфера.