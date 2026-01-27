Филм за „живия Буда“ и пренасянето на будизма на Запад

Пловдив ще бъде домакин на специална прожекция за живота на „живия буда“ – XVI-ият Кармпапа Рангджунг Ригпе Дордже, глава на линията Карма Кагю на тибетския будизъм. Филмът ще представи живота и неговото наследство като учител, както и една уникална фигура, негов ученик – датчанина Оле Нидал, който е свързан с пренасянето на будизма на запад.

Филмът улавя забележителното присъствие на учителя – този „Жив Буда“, като проследява ранните му години в Тибет, запазването на неговата линия в изгнание в Индия и неговата визия да разпространи будизма в модерения свят.

В този контекст срещаме Оле Нидал, див млад хипар от Дания, който като малко дете заявява желанието си да стане „датски шампион по ума“. Животът му бива радикално трансформиран от случайна среща с Кармапа през 1969 г. Той и съпругата му Хана стават ключови фигури в пренасянето на будизма на Запад, основавайки стотици центрове за медитация – от Мексико Сити до Владивосток – и продължавайки визията на своя учител с непоклатима отдаденост.

На фона на политически катаклизми в Тибет и културна трансформация на Запад, “Да срещнеш Буда” разказва богата в историческо отношение, но въпреки това дълбоко лична история за това как безвременната мъдрост намира своя път към съвременния живот. Чрез интервюта, анимация и невиждани досега архивни кадри, този документален филм почита дълбоката връзка между учителя и ученика, която поддържа живата приемственост на линията Карма Кагю.

Прожекцията на филма в LUCKY Дом на киното на 22 февруари от 18:00 часа.