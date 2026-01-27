Анести Тимчев е получил акт от АДФИ за ремонта в „Чистота“

Зам-кметът по екология Анести Тимчев в мандата на Здравко Димитров е получил акт за установяване на административно нарушение от Агенцията за държавна финансова инспекция в края на ноември 2025 г. по повод възлагането на скандалния ремонт на двора на общинските предприятия „Чистота“ и „Паркове и градини“. Това съобщи общинският съветник Добромира Костова.

Тя и колегата и Николай Гюров направиха проверка на място провокирани от разследването на Под тепето по повод меко казано смущаващата обществена поръчка и резултатите от нея, след което изпратиха сигнал до прокуратурата и МРРБ. Именно това е предизвикало и разследването на Европейската прокуратура.

„Докладът на Агенцията за държавна финансова инспекцияза ремонта на двора на ОП „Чистота“. Докладът от 30 страници почти апокрифно е бил препратен само до 2 комисии на Общински съвет, но да не издребняваме. В доклада се установяват всички нарушения, за които с колегата Гюров пратихме сигнали по-миналото лято до прокуратура и МРРБ и по които сигнали и до ден днешен съдействаме на същите институции“, коментира Добромира Костова.

В доклада на АДФИ става ясно, че бившият заместник кмет по екология и здравеопазване Тимчев е получил акт за установяване на административно нарушение в края на ноември 2025 г.

“ Припомням, че когато европрокуратурата влезе в общината само месец преди това да изземва документи, бившият кмет Димитров каза пред медии, че нямат притеснения. Предстои да видим какво ще каже европрокуратурата. Има и още. Очаквайте наша позиция и повече информация“, добавя зеленият общински съветник от ПП-ДБ.