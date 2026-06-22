Балетни звезди от Софийската опера гостуват на гала вечер в Пловдив

Танцово студио DS Magnifique ще представи на 27 юни от 19:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ четвърто издание на своята Балетна гала вечер – сценичен спектакъл, който събира на една сцена млади танцьори, обединени от любовта към класическия балет и танцовото изкуство.

Специални гости на събитието ще бъдат премиер солистите на Софийска опера и балет Катерина Петрова и Цецо Иванов, които ще се включат в програмата и ще споделят сцената с учениците на школата. Кулминацията на вечерта ще бъде фрагмент от балета „Пахита“ (Grand Pas Classique), подготвен специално за събитието и изпълнен съвместно от солистите и най-напредналите ученици на школата.

В дните преди концерта солистите ще проведат специален masterclass, в който младите танцьори ще имат възможност да се докоснат до професионалния опит на артисти от националната сцена и да получат ценни насоки за своето развитие.

Балетната гала вечер е резултат от целогодишен труд, дисциплина и отдаденост, в която се преплитат класически, неокласически и съвременни танцови произведения, представени на сцената пред пловдивската публика.

„За нас най-ценното е срещата между младите танцьори и професионалните артисти. Това е преживяване, което остава за цял живот и вдъхновява развитието им“, споделя ръководителят на DS Magnifique – Нора Маршаха.

Организаторите канят публиката да стане част от вечер, посветена на красотата на балетното изкуство, сценичната магия и вдъхновението. Най-големите почитатели ще имат възможността да се снимат с прекрасните солисти и да вземат своя автограф.

Билети – предварително на рецепция DS Magnifique, касата на Опера Пловдив, в мрежата на Грабо и на място в деня на събитието.

Събитието се осъществява с любезното съдействие на Опера Пловдив. Партньори на събитието – балетен магазин Grishko, Балдаран, сладкарница Мон Шери, Флорина, Тета ООД, ядки Elit, ателие Меравел, Aspecta design, Grabo.