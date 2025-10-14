„Късо кино във „Фарго“ ви кани на 15 октомври за поредния скок в близкото минало с култовата анимация Happy Tree Friends, която със сигурност не е подходяща за деца, но е задължителна за пораснали. Happy Tree Friends е анимационен уеб сериал за възрастни, разработен за Mondo Media. Дегизиран като за детска публика, сериалът проследява злополуките на сладки антропоморфни горски животни, които първоначално живеят мирен живот, докато не бъдат убити или ранени при внезапни, обикновено случайни, графично пресъздадени инциденти. Сериалът постига култова популярност в зората на YouTube и до днес стопля сърцата на няколко поколения зрители.

На 22 октомври „Късо кино във „Фарго“ посреща като специален гост режисьора Димитър Кутманов, който ще представи два от великолепните си филми. Ще видим „По голите хълмове“ (2023), който разказва за Жана, тихо и отчуждено момиче под деспотичната опека на приемния си баща Данаил, което намира утеха в срещите със старо куче. Тайната им връзка е разрушена, когато Данаил хваща Жана да се грижи за кучето. Вторият филм на Кутманов, който ще прожектираме, е „Дом“ – част от омнибуса „7” от 2019 г., в който седем режисьора представиха късометражни филми, вдъхновени от Пловдив като част от инициативата „Европейска столица на културата“.

Изпращаме месеца със задължителното хелоуинско издание на 29 октомври, на което ще видим селекция от тематични късометражни филми, свързани с „опасния“ празник. Очакват ви заглавия от очарователната антология „Разкази от криптата“, в която страшното е просто повод за добро настроение.

Клуб „Фарго“ ви очаква всяка сряда до края на месеца от 20:30 ч. Организаторите напомнят да резервирате местата си предварително на телефон: 087 720 0607.

Входът е свободен!

Проектът се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.