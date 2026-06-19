Любителите на хоровата музика ще имат възможност да се насладят на безплатен концерт на открито в сърцето на Пловдив. На 27 юни от 11:30 часа на Римския стадион ще гостува английски хор, който ще представи програма с класически произведения.

Концертът е с продължителност около един час и е част от българското турне на състава. Освен в Пловдив, певците ще изнесат концерт и в София.

Хорът е под диригентството на Андреа Браун – утвърдено име в хоровите среди на Великобритания. Тя е позната с работата си с различни музикални формации и фестивали както на Острова, така и в други държави.

Събитието е със свободен вход и ще даде възможност на пловдивчани и гостите на града да се докоснат до изпълнения на класическа хорова музика в една от най-емблематичните градски сцени на открито.